РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 31 мар. «ЗиО-Подольск» отгрузил первый комплект оборудования для завода по термопереработке отходов в Великобритании, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«ПАО «ЗиО-Подольск» завершил изготовление и отгрузил первую партию оборудования для завода по термической переработке отходов в энергию Riverside в Великобритании. Полностью поставка должна быть осуществлена в 2020 году. Это первое российское оборудование, которое изготавливается для зарубежного завода по термической переработке отходов по проекту Hitachi Zosen Inova», – говорится в сообщении.

Предприятие изготавливает комплект пароперегревателей для паровых котлов завода Riverside в соответствии с контрактом, который был подписан с Hitachi Zosen Inova (HZI) в начале текущего года. Пароперегреватели заменят аналогичное оборудование в рамках модернизации завода.

«Совместно с HZI мы производим оборудование для всех заводов, строящихся компанией «РТ-Инвест» в России на текущий момент. Вместе с заказчиком и технологическим партнером мы провели очень большую предварительную работу. В результате линия производства, созданная на «ЗиО-Подольск», соответствует как российским, так и всем международным техническим нормам. Все оборудование изготавливается в одном производственном комплексе и независимо от страны поставки имеет одинаковые характеристики по качеству, надежности и экологичности», - сказал генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.

В настоящее время «ЗиО-Подольск» выступает производителем и комплектным поставщиком оборудования силового острова для заводов по переработке отходов в энергию, строящихся АО «РТ-Инвест» в России по технологии HZI. В 2019 году завершено изготовление оборудования для первого завода в городском округе Воскресенск Московской области вблизи деревни Свистягино.

В апреле 2019 год ПАО «ЗиО-Подольск» и HZI подписали консорциальное соглашение, предусматривающее сотрудничество в сфере строительства заводов по переработке отходов в энергию. Стороны договорились образовать консорциум с целью подачи совместных предложений на выполнение работ, включающих инжиниринг, производство оборудования и услуги для электромеханических технологических систем заводов по переработке отходов в энергию. В июле 2019 года консорциум двух компаний подписал с «РТ-Инвест» договор о поставке основного оборудования для заводов по термической переработке отходов в Московской области.