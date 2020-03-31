РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мар. В больнице №2 подмосковных Люберец эндокринологическое отделение перепрофилируется для готовности оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, сообщил главный врач ГБУЗ МО ЛРБ №2 Дмитрий Старцев.

Глава городского округа Владимир Ружицкий во вторник проверил, как идет подготовка лечебного учреждения. Больница находится по адресу: улица Кирова, дом №36.

«Корпус, в котором мы находимся, - отдельное одноэтажное здание. Перепрофилировать его в койки, которые будут работать в инфекционном режиме, мы должны к четвергу (2 апреля - ред.). То есть у нас два дня на подготовку, все пациенты переведены в другие структурные подразделения. Сейчас проводятся работы, которые позволяют обеспечить санитарно-эпидемиологические требования, для этого устанавливаются перегородки в коридорах. В результате у нас получится, что коечный фонд уменьшается: было 30 эндокринологических мест, а станет 20 инфекционных, из них 70% будут обеспечены кислородом, то есть 14 коек», - сказал Старцев.

По его словам, также это отделение оборудуют семью аппаратами искусственной вентиляции легких.

«У нас на территории округа пациентов, которые лежат в стационаре с коронавирусной инфекцией, нет, но мы должны быть к этому готовы. Мы поставили задачу оборудовать 70 койко-мест для больных, 50 мест уже готово. В стационарах для больных должны быть аппараты вентиляции легких, должна быть подача кислорода. Я благодарен сегодня врачам и нашим специалистам за работу, будем надеяться, что все будут здоровы, и нас это не коснется», - отметил Ружицкий.

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