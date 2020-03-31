РИАМО - 31 мар. На территории Подмосковья лежит снег высотой 4 сантиметра, а в столице снежный покров составил 3 сантиметра, сообщается на сайте «Метеовести».

«Столько же снега в Калужской, Брянской, Владимирской и Орловской областях. В Ивановской области высота снежного покрова достигла 6 сантиметров, в Нижегородской области — 7 сантиметров; 12 сантиметров отметили метеорологи в Ярославской области и до 23 сантиметра намело сугробы в Костромской области», — отмечается в материале.

31 марта в Москве часто лежит снег — за полвека снежный покров был зафиксирован 64% случаев. В 2013 году последний день первого весеннего месяца был самым снежным. Высота сугробов в столице составляла 69 сантиметров.

В 70-80-х годах 31 марта метеорологи начитали лишь 50% дней со снегом.