РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мар. Люберецкая Госавтоинспекция из-за снегопада призвала водителей округа быть более внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Уважаемые автолюбители, на сегодняшний день отмечается понижение температуры воздуха до отрицательных значений и выпадение снега, вследствие чего на проезжей части скользко. Люберецкая ГИБДД рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге. Строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем», - говорится в сообщении.

Особую осторожность следует проявлять при проезде эстакад, мостов и путепроводов, так как именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи.

«Сложные погодные условия требуют повышенной осторожности и от пешеходов. Им следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части, так как на такой дороге тормозной и остановочный путь транспорта возрастает. Пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге, используя световозвращающие элементы», - поясняется в материале.

С учетом неблагоприятного прогноза погоды, личный состав подмосковной Госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи всем участникам дорожного движения.

Автомобилистам, попавшим в ДТП или иную нештатную ситуацию на подмосковных дорогах, всегда придут на помощь сотрудники ГИБДД. Необходимо позвонить в центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8(495)688-81-71, в дежурную часть Люберецкого ОГИБДД: 8(495)501-25-83 или на единый номер 112.