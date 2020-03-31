РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 мар. Волонтеры Общественной палаты Балашихи передали медицинские наборы более 20 многодетным семьям округа в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщается в Instagram-аккаунте палаты.

«Отряд волонтеров городского округа при поддержке главы Балашихи Сергея Юрова продолжает свою работу. 30 марта мы посетили более 20 многодетных семей, в которых воспитываются 5 и более детей, и передали им медицинские наборы от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Дорогие люди, оглянитесь, может быть вашим соседям нужна помощь? Сделайте доброе дело - помогите им сегодня», - говорится в сообщении

Кроме того, волонтеры развозят лекарства и продукты самоизолированным пенсионерам, нуждающимся в ежедневной помощи.

Текстовая трансляция

31 МАРТА

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