РИАМО - 31 мар. На Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена восстановили движение поездов, его вводят в график, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

«Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график», — говорится в сообщении.

Ранее поезда временно не курсировали от станции «Кунцевская» до «Киевской» Арбатско-Покровской линии столичной подземки, в обратном направлении были увеличены интервалы движения поездов. Сбой был связан с пассажиром, который упал на пути.