РИАМО - 31 мар. В подмосковном Серпухове разрабатывают новый экскурсионный автобусный маршрут по городу, пассажиры смогут увидеть древние храмы и памятник героям Великой Отечественной войны, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Серпухов Юлия Купецкая.

«Планируется создание нового экскурсионного автобусного маршрута №5К «Вокзал – Лесная». Пассажиры услышат рассказ о разных исторических периодах в жизни Серпухова – от его становления до дня сегодняшнего», - сказала Купецкая.

По ее словам, иллюстрациями к рассказу экскурсовода станут виды на исторический центр города - Соборную гору, древние храмы серпуховского посада, комплекс зданий бывшей ситценабивной фабрики, памятник воинам 49-й армии, оборонявшим Серпухов в годы Великой Отечественной войны, и другие достопримечательности.

В прошлом году в Серпухове запустили аудиогид «Автобусные истории по Городу С.» на городском маршруте №20 «Вокзал – Высоцкий монастырь».

В 2019 году экскурсионный поток в Серпухове составил более 700 тысяч человек, туристский поток – порядка 230 тысяч человек.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>