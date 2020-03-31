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Как выбрасывать мусор находящимся на карантине: основные правила

Обозреватель РИАМО выяснила, как жителям Москвы и Подмосковья избавиться от мусорных пакетов, находясь на карантине.
© сайт мэра Москвы
1

На кого распространяется

© РИАМО,   Николай Корешков

Сдавать мусор по особой системе должны граждане, находящиеся на карантине по предписанию врача или органов власти.

Это могут быть лица, прилетевшие из других стран, контактировавшие с заболевшими или имеющие симптомы коронавирусной инфекции.

Жителей Подмосковья, которым необходимо выполнять предписание, должны предупредить об этом сотрудники администрации муниципалитета по телефону.

Остальные граждане могут выкидывать отходы как обычно — в мусорные баки возле дома.

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2

Как сдавать мусор в Москве

© РИАМО,   Александр Манзюк

Согласно общим рекомендациям Роспотребнадзора, лица, находящиеся на карантине, должны выставлять мусор за дверь в двойных плотно закрытых пакетах. Утилизировать его можно попросить знакомых или волонтеров. Помощь в решении бытовых вопросов могут оказать после звонка на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-09.

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3

Как сдавать мусор в Подмосковье

© РИАМО,   Владимир Мокшин

В Московской области сотрудник местной администрации должен позвонить гражданам, находящимся на карантине и не имеющим возможности выйти из дома, и сообщить телефонный номер компании, ответственной за сбор отходов в муниципалитете.

Позвонив по нему, нужно известить регионального оператора о необходимости забора твердых коммунальных отходов (ТКО) от двери квартиры или дома и согласовать время их вывоза.

После этого следует:

– накопленные отходы поместить в двойные прочные мусорные пакеты и плотно их завязать;

– выставить мешки за дверь к оговоренному времени, стараясь свести к минимуму контакт с пакетом.

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4

Что запрещено

© РИАМО,   Александр Манзюк

Ни при каких условиях нельзя лично контактировать с сотрудниками, ответственными за вывоз ТКО, или другими лицами, помогающими в утилизации.

Все возникающие вопросы необходимо решать по телефону.

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