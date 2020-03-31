Как выбрасывать мусор находящимся на карантине: основные правила

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Сдавать мусор по особой системе должны граждане, находящиеся на карантине по предписанию врача или органов власти.

Это могут быть лица, прилетевшие из других стран, контактировавшие с заболевшими или имеющие симптомы коронавирусной инфекции.

Жителей Подмосковья, которым необходимо выполнять предписание, должны предупредить об этом сотрудники администрации муниципалитета по телефону.

Остальные граждане могут выкидывать отходы как обычно — в мусорные баки возле дома.

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