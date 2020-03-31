Как выбрасывать мусор находящимся на карантине: основные правила

На кого распространяется
Сдавать мусор по особой системе должны граждане, находящиеся на карантине по предписанию врача или органов власти.
Это могут быть лица, прилетевшие из других стран, контактировавшие с заболевшими или имеющие симптомы коронавирусной инфекции.
Жителей Подмосковья, которым необходимо выполнять предписание, должны предупредить об этом сотрудники администрации муниципалитета по телефону.
Остальные граждане могут выкидывать отходы как обычно — в мусорные баки возле дома.
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Как сдавать мусор в Москве
Согласно общим рекомендациям Роспотребнадзора, лица, находящиеся на карантине, должны выставлять мусор за дверь в двойных плотно закрытых пакетах. Утилизировать его можно попросить знакомых или волонтеров. Помощь в решении бытовых вопросов могут оказать после звонка на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-09.
Как сдавать мусор в Подмосковье
В Московской области сотрудник местной администрации должен позвонить гражданам, находящимся на карантине и не имеющим возможности выйти из дома, и сообщить телефонный номер компании, ответственной за сбор отходов в муниципалитете.
Позвонив по нему, нужно известить регионального оператора о необходимости забора твердых коммунальных отходов (ТКО) от двери квартиры или дома и согласовать время их вывоза.
После этого следует:
– накопленные отходы поместить в двойные прочные мусорные пакеты и плотно их завязать;
– выставить мешки за дверь к оговоренному времени, стараясь свести к минимуму контакт с пакетом.
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Что запрещено
Ни при каких условиях нельзя лично контактировать с сотрудниками, ответственными за вывоз ТКО, или другими лицами, помогающими в утилизации.
Все возникающие вопросы необходимо решать по телефону.
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