РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мар. В текущем режиме ограничения и самоизоляции жители городского округа Люберцы могут получить льготные рецепты без посещения поликлиники, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Выписка рецептов льготным категориям граждан в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки в регионе будет осуществляться родственникам, социальным работникам и другим доверенным лицам при наличии рукописной доверенности от пациента», - сказала начальник Люберецкого управления социальной защиты населения Ирина Мартынова.

Она добавила, что жители Люберец могут задавать свои вопросы по телефону горячей линии: 8(495)554-21-12 или приемной: 8(495)554-83-21. ⠀