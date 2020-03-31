РИАМО - 31 мар. В Подмосковье введен режим самоизоляции, на период действия режима родители смогут занять детей, воспользовавшись доступными в Сети ресурсами, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«На этой неделе ограничено дистанционное обучение в школах, не работают детские сады, но это не значит, что ребята должны играть на улице или посещать людные места. Наоборот, родителям следует приложить все усилия, чтобы дети находились дома», — сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что сейчас в Сети доступна масса материалов, которые помогут детям не скучать дома, а также проводить дело с пользой.

«Можно смотреть онлайн-лекции, пользоваться образовательными платформами, слушать аудиоспектакли, путешествовать по виртуальным экскурсиям. Уверена, это будет интересно не только детям, но и их родителям. Отдельно хочу выделить открытый банк заданий ЕГЭ — в этом году почти 37 тысяч подмосковных выпускников будут сдавать единый госэкзамен, поэтому у старшеклассников еще есть время подготовиться и проверить свои силы», — отметила Каклюгина.

При этом она напомнила о санитарных нормах и необходимости ограничения времени перед экраном. Альтернативам виртуальным развлечениям и образовательным ресурсам станут книги, настольные игры.

Среди доступных школьникам интернет-ресурсов — сайты Московского областного государственного театра балета «Русский балет», Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово», Московского губернского театра, государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина».

Также школьники могут посетить сайты Серпуховского историко-художественного музея, МВК «Новый Иерусалим».

Интересной может быть подборка лучших виртуальных музеев образовательных курсов.

В Подмосковье действует режим самоизоляции. Все жители, кроме работников жизнеобеспечивающих отраслей и непрерывно действующих организаций, обозначенных в указе президента России о нерабочих днях, должны находиться дома. Выходить можно для выгула животных, выноса мусора или похода в ближайший магазин.

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