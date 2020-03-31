РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Подольские туристы не могут вылететь из аэропорта Краби в Таиланде из-за прекращения авиационного сообщения в России, сообщил «РИАМО в Подольске» житель Подольска Игорь Кондратьев.

Подольские туристы вместе с соотечественниками во вторник утром не смогли вылететь из аэропорта Краби в Москву. Россиян не пустили на рейс из-за закрытия авиационного сообщения в их стране.

«Наш рейс прилетел без опозданий, но россиян не пустили на рейс ,уведомив о том, что в ночь с понедельника на вторник Россия закрыла авиационное сообщение. Все воздушные гавани столицы закрыты. Открыт только аэропорт Шереметьево, но он не обслуживает Qatar Airways. В итоге в аэропорту Краби осталось около 60 российских туристов вместе с детьми. Я отдыхал тоже вместе с семьей. Многие без денег, у многих заканчивается виза. Когда нас впустят в страну - не известно», - сказал Кондратьев.

Он отметил, что если соотечественников не впустят в страну, то туристов, застрявших в аэропорту Краби, с каждым днем будет все больше и больше.

«Пока не известно, как нас будут вывозить и когда вообще появится хоть какое-то понимание. Мы пытаемся связаться с представительством России в Таиланде», - пояснил Кондратьев.

Как сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта Росавиации, с 20 по 30 марта в РФ вернулось более 155 тысяч граждан России, в том числе около 15 тысяч человек из стран, с которыми в результате мер нераспространения коронавирусной инфекции воздушное сообщение прекращено или ограничено. График вывоза российских граждан формируется экспертами рабочей группы с учетом данных МИД РФ и решений оперативного штаба правительства РФ о предельной численности прибывающих в РФ пассажиров.

Прилет граждан в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки, а прилет граждан в аэропорты, расположенные в иных субъектах Российской Федерации, может осуществляться с общей численностью пассажиров не более 200 человек в сутки. По решению правительства РФ график вывоза россиян с территории иностранных государств может быть дополнен.