РИАМО - 31 мар. В Подмосковье управляющие организации под контролем государственной жилищной инспекции региона выполнили 630 заявок на проведение дезинфекции подъездов в многоквартирных домах, выполнение заявок находится на особом контроле, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции региона.

«630 заявок на проведение дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах выполнили управляющие организации Московской области под контролем региональной Госжилинспекции. Выполнение заявок находится на особом контроле надзорного ведомства», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Федина добавила, что жилищная инспекция контролирует ход работ в центре управления регионом. Обращение можно оставить на портале единой диспетчерской службы Московской области по адресу с 16 марта 2020 года.

В Московской области действует регламент, в соответствии с которым ежедневной дезинфекции в подъездах подлежат полы, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, панели домофонов и кодовых замков, перила лестничных маршей, вентиляционные решетки.

В лифтах протирают напольные покрытия, панели управления, вентиляционные решетки. Стены обрабатывают методом орошения. При наличии действующего мусоропровода в доме – ежедневно проводится его влажная дезинфицирующая уборка.

На данный момент по всему миру зафиксировано более 785 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В Подмосковье, по последним данным, заболело 119 человек.

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31 МАРТА

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