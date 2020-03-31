РИАМО - 31 мар. В Подмосковье управляющие организации под контролем государственной жилищной инспекции региона выполнили 630 заявок на проведение дезинфекции подъездов в многоквартирных домах, выполнение заявок находится на особом контроле, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции региона.
«630 заявок на проведение дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах выполнили управляющие организации Московской области под контролем региональной Госжилинспекции. Выполнение заявок находится на особом контроле надзорного ведомства», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.
Федина добавила, что жилищная инспекция контролирует ход работ в центре управления регионом. Обращение можно оставить на портале единой диспетчерской службы Московской области по адресу с 16 марта 2020 года.
В Московской области действует регламент, в соответствии с которым ежедневной дезинфекции в подъездах подлежат полы, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, панели домофонов и кодовых замков, перила лестничных маршей, вентиляционные решетки.
В лифтах протирают напольные покрытия, панели управления, вентиляционные решетки. Стены обрабатывают методом орошения. При наличии действующего мусоропровода в доме – ежедневно проводится его влажная дезинфицирующая уборка.
На данный момент по всему миру зафиксировано более 785 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В Подмосковье, по последним данным, заболело 119 человек.
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31 МАРТА
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