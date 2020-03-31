РИАМО - 31 мар. Лицензионная комиссия в Москве начала в дистанционном режиме рассматривать заявки от управляющих компаний на получение лицензии, сообщил во вторник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства, председатель лицензионной комиссии Петр Бирюков.

«Работа по выдаче лицензий управляющим компаниям на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами не приостанавливалась и проводится в полном объеме. Однако в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве лицензионная комиссия рассматривает такие заявки дистанционно», - сказал Бирюков.

Он напомнил, что госуслуга по предоставлению лицензии осуществляется в электронном виде. Подать документы можно на портале мэра Москвы - во вкладке «Бизнес» нужно зайти в раздел «Услуги» и выбрать «Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами».

«Сервисом можно воспользоваться для получения лицензии, переоформления, выдачи дубликата, копии, а также прекращения действия лицензии и для предоставления сведений в виде выписки из реестра. Услуга доступна как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей», - добавил Бирюков.

Кроме того, юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на управление многоквартирными домами в Москве, а также объединения собственников жилья могут в электронном виде подать заявление в Мосжилинспекцию о внесении изменений в реестр лицензий.