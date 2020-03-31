РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Жителя Подольска лишили свободы на 2 года и 3 месяца за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии и тройное ДТП, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник подольского городского прокурора Иван Федоров.

Житель Подольска в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомобиле Kia Clarus по улице Свердлова, его остановили сотрудники ГИБДД. При прохождении освидетельствования в Подольском наркологическом диспансере у водителя установили состояние опьянения. Также он в состоянии опьянения на улице Кирова совершил ДТП с автомобилями Volvo ХС 90 и Chevrolet Cobalt.

«Ранее судимому за езду в нетрезвом виде жителю Подольска по совокупности преступлений и приговоров назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года», - сказал Федоров.

По его словам, Подольская городская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении жителя Подольска, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления в состоянии опьянения).

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее наказанным за то же нарушение, является уголовно наказуемым деянием.

За это предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет; ограничения свободы на срок до 480 часов; принудительных работ на срок до двух лет; лишение свободы на срок до двух лет.

При этом при назначении любого из вышеуказанных видов наказания обязательным является лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.