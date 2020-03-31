РИАМО - 31 мар. Московское областное УФАС России признало ООО АПК «ДиетЭкс» недобросовестным поставщиком, компания нарушила контракт на поставку сливочного масла в Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Подмосковью.

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», — отмечается в материале.

На заседании комиссии областного УФАС компания не представила документы об устранении нарушений в срок.

Ведомство выслушало доводы сторон, рассмотрело доказательства и пришло к решению о внесении сведений об ООО АПК «ДиетЭкс» в реестр недобросовестных поставщиков.