РИАМО – 31 мар. Медицинский журналист Ольга Кашубина заявила, что ошибочно думать будто бы горячий чай помогает бороться с простудой и ОРВИ.

В народе считают, что теплое или горячее питье помогает быстрее справиться с простудой, поэтому зачастую больной ОРВИ пьет горячий чай не один раз в день.

«В простудном состоянии я бы порекомендовала пить что-то отличное от кофе или чая. При температуре стоит пить воду, компот, морс или что-то другое. Это должен быть напиток, который не содержит кофеина, чтобы после него вы могли благополучно поспать. Сон – это лучшее лекарство от простуды среди общедоступных и бесплатных», – рассказала Кашубина в эфире радио Sputnik.

По ее словам, больному зачастую может помочь не только горячие напитки, но и холодные. При этом она обратила внимание, что прохладные, но не ледяные напитки помогают естественному охлаждению человека, которого лихорадит.

«В свою очередь, напитки из холодильника могут сузить сосуды в горле, и от этого станет легче при ангине. Если вам больше нравится горячее, такие напитки расширяют сосуды и расслабляют, как после горячей ванны. От них вам может захотеться спать, а если вы мучаетесь от температуры и плохого самочувствия, это может быть то, что вам нужно», – подчеркнула медицинский журналист.

Кроме того, она напомнила, что лечение каждому пациенту подбирает врач.

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