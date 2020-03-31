РИАМО - 31 мар. В Москве и Подмосковье за вторник может выпасть порядка 20% от месячной нормы осадков, прибавится до 7 миллиметров небесной влаги, сообщается на сайте «Метеовести».

Норма осадков в первый месяц весны составляет 34 миллиметра.

«По нашим расчетам, в Москве выпадет еще около 3-5 миллиметров осадков. По области, особенно в ее южных и восточных районах, прибавка составит 2-7 миллиметров», — отмечается в материале.

За прошедшие сутки в Москве выпало 3 миллиметра осадков, в Московской обалсти особенно много снега насчитали в Волоколамском и Дмитровском округах — 5 миллиметров.

Снегопад также пройдет на территории Ивановской, Рязанской и Владимирской областей.