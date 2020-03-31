РИАМО - 31 мар. Поезда временно не курсируют от станции «Кунцевская» до «Киевской» Арбатско-Покровской линии столичной подземки, в обратном направлении увеличены интервалы движения поездов, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

Ранее на западном участке «синей» ветки были увеличены интервалы движения поездов.

«Нет движения поездов от станции «Кунцевская» до станции «Киевская» Арбатско-Покровской линии из-за человека на пути», — говорится в сообщении.

В обратном направлении увеличены интервалы движения поездов.