РИАМО - 31 мар. Поезда временно не курсируют от станции «Кунцевская» до «Киевской» Арбатско-Покровской линии столичной подземки, в обратном направлении увеличены интервалы движения поездов, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.
Ранее на западном участке «синей» ветки были увеличены интервалы движения поездов.
«Нет движения поездов от станции «Кунцевская» до станции «Киевская» Арбатско-Покровской линии из-за человека на пути», — говорится в сообщении.
В обратном направлении увеличены интервалы движения поездов.
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