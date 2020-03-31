РИАМО - 31 мар. Депутаты Госдумы на заседании во вторник приняли закон, который разрешает регионам России начиная с 1 июля вводить налоговый режим для самозанятых граждан, сообщает Газета.ru.

«Закон позволит гражданам легализовать предпринимательскую деятельность с минимальными издержками: через онлайн-регистрацию и с налоговой ставкой в 4% или 6% от дохода», - говорится в сообщении.

С 1 января 2019 года налог на профессиональный доход (НПД) ввели в четырех регионах: в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. С 1 января нынешнего года новые правила начали действовать еще в 19 регионах страны.

НПД должны платить специалисты, работающие на себя, получающие не более 2,4 миллиона рублей в год и не использующие труд наемных работников.