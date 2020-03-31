РИАМО (БАЛАШИХА) – 31 мар. Жители Балашихи могут сдать тест на коронавирус в медицинской лаборатории «Гемотест» на проспекте Ленина с 8:00 до 17:30, тестирование уже прошли более 800 человек, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудник медлаборатории.

Услуга по диагностике коронавируса действует в нескольких городах Московской области: Балашихе, Дзержинском, Подольске, Мытищах, Красногорске, Одинцове, Лобне, Истре, Люберцах, Дмитрове, Серпухове.

«В отделении на Проспекте Ленина, 8 в Балашихе принимают биоматериал только на COVID-19 строго с 08:00 до 17:30 ежедневно. В это время пациенты с другими заказами не принимаются. Специальная подготовка к анализу не нужна, достаточно соблюдать общие правила. Биоматериал для исследования – соскоб клеток носоглотки и ротоглотки. Результаты исследования будут готовы в течение 2 дней, их можно будет получить по электронной почте или в личном кабинете на сайте», – сказала сотрудник.

Она добавила, что за прошедшие три дня тестирование прошли более 800 жителей округа.

Анализ предназначен для тех, кто не замечает у себя симптомов, но имеет основания для переживаний: например, часто пользуется общественным транспортом (особенно в часы пик), контактировал с зараженными или потенциально инфицированными лицами, выезжал за рубеж.

Стоимость исследования составляет 1490 рублей, также необходимо оплатить взятие биоматериала в размере 410 рублей. Для сдачи анализа при себе необходимо иметь паспорт.

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