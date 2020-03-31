РИАМО - 31 мар. За сутки в Москве выявили 387 новых случаев заражения коронавирусом, 5% от общего числа заразившихся – дети, около 35% - люди в возрасте от 18 до 40 лет, сообщает столичный оперативный штаб.

«Среди новых заболевших – около 40% людей от 40 до 65 лет и почти 35% - от 18 до 40 лет. Еще 20% - люди в старше 65 лет и примерно 5% - дети», - отмечается в материале.

Все заболевшие, а также близко контактировавшие с ними люди, уже находятся под медицинским наблюдением. Около 10% заболевших в последние две недели посещали европейские страны.

Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 1613 случаев заболевания.

Ранее в Московском регионе ввели режим обязательной самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавируса. Этому примеру также последовали и другие регионы России. Всего в стране на данный момент зарегистрировано 2 337 случаев заболевания коронавирусом.

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Текстовая трансляция

31 МАРТА

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Тимур Рубинов

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