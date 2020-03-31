РИАМО - 31 мар. Депутаты Госдумы во вторник в третьем чтении приняли закон, согласно которому правительство РФ сможет вводить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и устанавливать обязательные для исполнения правила поведения во время действия спецрежимов, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

«В частности, уточняются полномочия правительства по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Правительство (координационный орган Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) наделяется правом вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на ее части», — говорится в сообщении.

Правительство также получит право устанавливать обязательные правила поведения во время действия спецрежимов.

Кроме того, устанавливается особый порядок регистрации и обращения препаратов и медицинских изделий, которые используются в условиях ЧС, предупреждения ЧС, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, во время военных действий.

В случае ЧС или при угрозе опасного для окружающих заболевания правительство сможет на 90 дней ограничить продажу медицинских изделий из определенного перечня.

В исключительных случаях правительство РФ также сможет ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Ранее в Московском регионе ввели режим обязательной самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавируса. Этому примеру также последовали и другие регионы России. Все в стране на данный момент зарегистрировано 2 337 случаев заболевания коронавирусом.

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Текстовая трансляция

31 МАРТА

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