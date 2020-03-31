РИАМО - 31 мар. Из-за тяжелой болезни ушел из жизни драматург Леонид Зорин, ему было 95 лет, сообщает Федеральное агентство новостей.

О смерти Зорина рассказал его сын Андрей Зорин, профессор Оксфордского университета.

«Сценарист долгое время тяжело болел. Причиной смерти стала остановка сердца. Место и время похорон пока не назначены», — отмечается в материале.

Леонид Зорин родился 3 ноября 1924 года в Баку, в 1948 году переехал в Москву. Настоящая фамилия драматурга – Зальцман.

В 1974 году он написал одну из самых популярных своих пьес – «Покровские ворота». Ее сразу поставили на сцене Театра на Малой Бронной. Несмотря на то, что восторга у театроведов и литературоведов она не вызвала, она была горячо любима зрителями СССР. Михаил Казаков по просьбе Зорина снял фильм по этой пьесе.