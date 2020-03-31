Пока часть страны ушла на карантинные выходные, сотрудники РИАМО продолжают вести активную работу из дома, чтобы обеспечить читателей актуальной информацией. Мы призываем оставаться дома, чтобы не заболеть самим и не заразить других. От нашей осознанности зависит, насколько быстро мы сможем победить вспышку нового вируса. Как пережить самоизоляцию, рассказывают и показывают сотрудники редакции РИАМО.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Обустраиваем домашний офис

Самое важное в удаленке – это обустроить уютное рабочее место.

Как сэкономить на карантине: бесплатные фильмы, книги и тренировки>>

Налаживаем общение с новыми коллегами

Привычное общество любимых коллег теперь занимают питомцы. Они составят отличную компанию – как минимум, будет с кем сходить на обед на кухню.

Некоторые пушистики всем своим видом приглашают вместе вздремнуть или, наоборот, вживаются в роль строгого начальника.

Самое важное о коронавирусе. Онлайн‑трансляция РИАМО>>

Вспоминаем старые хобби и ищем новые

Чтобы не заскучать на самоизоляции, можно последовать примеру коллег и заняться чем-нибудь интересным или полезным. Например, попробовать скромную гречневую диету или достать с полки любимые пластинки.

Как правильно организовать работу на удаленке>>

Работаем с удвоенным энтузиазмом

Сейчас общество особенно нуждается в актуальной и достоверной информации. Сотрудники РИАМО продолжают держать вас в курсе последних событий, но не забывают соблюдать правила самоизоляции.

Онлайн‑фитнес на карантине: приседания с гречкой и стретчинг с полотенцем>>