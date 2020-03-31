РИАМО - 31 мар. После переноса сдачи ЕГЭ в России изменят сроки зачисления в высшие учебные заведения, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Будем делать перенос сроков. Документы на поступление в вуз уже сейчас можно сдавать», — сказал Фальков в ходе передачи «Диалог» в эфире телеканала «Россия 24».

Министр также добавил, что зачисление в вузы организуют таким образом, чтобы сделать его максимально комфортным для абитуриентов. Принимать документы на поступление планируют и в формате онлайн. К таким мерам пришлось прибегнуть из-за переносов сроков сдачи Единого государственного экзамена примерно на две-четыре недели.

«Во второй половине августа всех зачислим. По базовому сценарию, хотелось бы новый учебный год начать с сентября», — отметил Фальков.

По его словам, окончательное решение о сроках зачисления в вузы и старте нового учебного года будет зависеть от развития ситуации с распространением коронавируса в стране.

Наиболее показательной может стать динамика последствий тех мер по борьбе с распространением инфекции, что будут приняты в апреле, подчеркнул министр.

Коронавирусом в России на текущий момент заразились 2 337 человек в 73 регионах.

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Текстовая трансляция

31 МАРТА

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