РИАМО - 31 мар. Конфликт, возникший между знакомыми, перерос в поножовщину в городском округе Ивантеевка, в результате погиб мужчина, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

По его словам, 29 марта в 12:10 на улице Бережок, дом 10 городского округа Ивантеевка обнаружили труп мужчины 1977 года рождения с колото-резаными ранениями.

«За совершенное преступление установлена и доставлена в следственный отдел по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области хозяйка квартиры <…> 1974 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что данное преступление было совершено во время ссоры в ходе совместного распития спиртных напитков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Злоумышленница задержана, в ее отношении решается вопрос об избрании меры пресечения, заключил представитель пресс-службы.