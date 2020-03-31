РИАМО – 31 мар. Подписчики российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова) раскритиковали за видео в Instagram, в котором его собака дерется с чужой, сообщает Газета.ru.

Интернет-пользователи обвинили его в жестоком обращении с животными.

«Как утверждают зоозащитники, которые успели заснять видео прямой трансляции Гуфа, исполнитель совершил очень плохой и подлый поступок. На кадрах показан момент, как пес рэпера вгрызается к глотку другому животному и мучает его, а Долматов тем временем его не останавливает», - говорится в сообщении.

Многие не только начали писать гневные комментарии, но и попросили привлечь рэпера к ответственности.