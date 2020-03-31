РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 31 мар. Представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в городском округе Домодедово временно приостановила личный прием граждан, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«На основании распоряжения государственного органа Московской области «Уполномоченный по правам человека в Московской области и его аппарат», в связи с введением на территории Московской области мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, представитель, исполняющая обязанности в городском округе Домодедово, Ирина Машукова, временно приостановила личный прием граждан», - говорится в сообщении.

Направить свои обращения граждане могут письменно по электронной почте или позвонив по телефонам: 8(496)793-24-26, 8(495)650-20-38, 8(498)602-32-20.