РИАМО - 31 мар. Ежедневно на станциях и в депо проводят дезинфекцию более 160 вагонов поездов «Иволга» Московских центральных диаметров для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Регулярность санитарной обработки составов не спадает даже на фоне снижения пассажиропотока. Сотрудники специальных служб продолжают интенсивную санитарную обработку поездов и инфраструктуры МЦД для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

«Трижды в день – перед утренними, вечерними часами пик и ночью – дезинфицируются более 160 вагонов поездов «Иволга», а также все остальные составы, которые курсируют на диаметрах», – отмечается в материале.

Для дезинфекции используются специальные антибактериальные средства, которые безопасны для здоровья человека и рекомендованы Роспотребнадзором.

Начиная с 30 марта для всех жителей Москвы и Подмосковья действует режим домашней самоизоляции. Пассажиров просят оставаться дома. При необходимости воспользоваться общественным транспортом, граждан просят соблюдать безопасную дистанцию от других людей – полтора-два метра.

Коронавирусом в России на текущий момент заражены 2 337 человек в 73 регионах.

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31 МАРТА

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