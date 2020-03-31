РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Жителя Подольска приговорили к трем годам условно с испытательным сроком за приобретение мефедрона через закладку, сообщил «РИАМО в Подольске» исполняющий обязанности заместителя подольского городского прокурора, младший советник юстиции Павел Коваленко.

«Житель Подольска через тайник-закладку незаконно приобрел наркотическое вещество мефедрон массой 2,56 грамма. На следующий день его задержали сотрудники полиции УМВД России по Подольску и изъяли наркотик. Подсудимому вынесли приговор по части 2 статьи 228 УК РФ и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком на три года», - сказал Коваленко.

По его словам, Подольская городская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере).

В соответствии с частью 2 статьи 228 УК РФ незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в крупном размере, является уголовно наказуемым деянием, за которое предусмотрено наказание.

В частности, лишение свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1 года либо без такового.