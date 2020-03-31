РИАМО - 31 мар. Во вторник в столице прогнозируется метель с порывами ветра до 17 метров в секунду и гололедица, в связи с ухудшением погодных условий столичным водителям посоветовали не выезжать на улицы на летней резине, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«ЦОДД просит водителей быть осторожными и внимательными за рулем. При неблагоприятных погодных условиях и в условиях плохой видимости вероятность попасть в мелкое ДТП увеличивается в разы. Призываем водителей быть предельно внимательными за рулем, держать дистанцию, избегать резких торможений и перестроений», — отмечается в сообщении.

В Москве введен режим домашней самоизоляции в связи с распространением коронавируса. Горожан обязали не выходить из дома. Покидать квартиры стоит только в случае крайней необходимости.

На территории Подмосковья и Москвы до 1 апреля продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, до 31 марта — из-за гололедицы.