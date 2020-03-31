РИАМО - 31 мар. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины, чье тело обнаружили в квартире жилого дома по улице Байкальской в Москве, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета России по столице.

В ведомстве уточняют, что тело мужчины 1956 года рождения нашли 31 марта.

«В ходе осмотра на теле потерпевшего зафиксированы телесные повреждениями в области головы, а также обнаружены следы механической асфиксии вследствие перекрытия органов дыхания», — говорится в сообщении.

Сейчас криминалисты устанавливают картину произошедшего. Допрашиваются соседи, изучаются камеры видеонаблюдения.