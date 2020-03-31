РИАМО - 31 мар. Число пассажиров в Московском метрополитене снизилось на 82% по сравнению с мартом 2019 года, говорится в официальном Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Столичные дороги утром во вторник стали свободнее на 75% по сравнению с данными три недели назад, а поездки из области в Москву на личном транспорте сократились на 60%.

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 82% сократилось число пассажиров в метро и на 72% в наземном транспорте. На 64% упал пассажиропоток в пригородных электричках и на столько же в такси», — говорится в сообщении.

Кроме того, на 61% сократилось число пользователей каршеринга и в два раза меньше личных машин сейчас можно встретить на дорогах столицы, соответственно на 80% уменьшилось количество ДТП. А число поездок на автобусах из области сократилось на 79%.

В Москве и Московской области ужесточили меры самоизоляции. Теперь оставаться дома должны все жители региона вне зависимости от возраста. Выходить разрешается только в ближайший магазин, аптеку, для выноса мусора или выгула домашних животных.

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Текстовая трансляция

31 МАРТА

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