РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 31 мар. Госавтоинспекция Люберец проводит проверку по факту наезда автомобиля на подростка в подмосковном Дзержинском, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ России «Люберецкое».

29 марта примерно в 17:38 водитель Volkswagen, двигаясь задним ходом в районе дома №2 по улице Алексеевская в Дзержинском, наехал на стоящую 17-летнюю девушку.

«Пострадавшую с травмами различной степени тяжести доставили в больницу Москвы, где ей оказали медицинскую помощь. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося», - говорится в сообщении.