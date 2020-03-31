РИАМО - 31 мар. В столице за сутки зафиксировали 387 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, по России выявили 500 новых случаев, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Новые случаи заболевания выявили в 24 регионах. Восемь человек с коронавирусом скончались.

За сутки в стране вылечились от заболевания 55 человек.

С начала распространения заболевания в России выявили 2 337 случаев заражения коронавирусом. За весь период умерли 17 человек с коронавирусом. Смог вылечиться 121 человек.

В Москве введен режим всеобщей самоизоляции, чтобы предотвратить распространение заболевания. Большинство жителей соблюдают режим.

Въезд в город и выезд из него не запретили.

Жителей Москвы и Подмосковья временно освободили от платы взносов на капитальный ремонт. В многоквартирных домах столицы завершат работы, которые уже начали и которые необходимы для обеспечения безопасности и комфорта.

Капитальный ремонт на новых объектах пока начинать не будут.

Это должно повысить эффективность самоизоляции, так как в домах будет меньше посторонних.

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Текстовая трансляция

31 МАРТА

- Из‑за коронавируса в России предложили временно запретить свадьбы. С таким предложением выступил Минюст.

- Сроки зачисления в российские вузы перенесут. Принимать документы на поступление планируют в онлайн‑формате.

- В Москве за сутки 387 новых случаев заболевания коронавирусом. 5% от общего числа заразившихся – дети, около 35% - люди в возрасте от 18 до 40 лет.

- Госдума утвердила уголовную ответственность за нарушение карантина. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет. Если погибли двое и более человек, срок лишения свободы составит от пяти до семи лет.



- В Красногорске заметили «Жигули», на крыше которых установлен гроб с нанесенной надписью «Оставайся дома»

Тимур Рубинов

- Москвичей также освободили от уплаты взносов на капремонт на три месяца.

- Жителей многоквартирных домов Подмосковья освободили от платы за капремонт на период с 1 апреля по 1 июля 2020г. Такое постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

- Еще 42 человека вылечились от коронавируса в Москве. На сегодняшний день число выздоровевших от пациентов достигло 70.

- Причиной ввода режима самоизоляции в Москве стало невыполнение многими жителями рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, несмотря на просьбы властей оставаться дома, многие горожане продолжали выходить на улицу.