РИАМО - 31 мар. В столице за сутки зафиксировали 387 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, по России выявили 500 новых случаев, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Новые случаи заболевания выявили в 24 регионах. Восемь человек с коронавирусом скончались.
За сутки в стране вылечились от заболевания 55 человек.
С начала распространения заболевания в России выявили 2 337 случаев заражения коронавирусом. За весь период умерли 17 человек с коронавирусом. Смог вылечиться 121 человек.
В Москве введен режим всеобщей самоизоляции, чтобы предотвратить распространение заболевания. Большинство жителей соблюдают режим.
Въезд в город и выезд из него не запретили.
Жителей Москвы и Подмосковья временно освободили от платы взносов на капитальный ремонт. В многоквартирных домах столицы завершат работы, которые уже начали и которые необходимы для обеспечения безопасности и комфорта.
Капитальный ремонт на новых объектах пока начинать не будут.
Это должно повысить эффективность самоизоляции, так как в домах будет меньше посторонних.
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Текстовая трансляция
31 МАРТА
- Из‑за коронавируса в России предложили временно запретить свадьбы. С таким предложением выступил Минюст.
- Сроки зачисления в российские вузы перенесут. Принимать документы на поступление планируют в онлайн‑формате.
- В Москве за сутки 387 новых случаев заболевания коронавирусом. 5% от общего числа заразившихся – дети, около 35% - люди в возрасте от 18 до 40 лет.
- Госдума утвердила уголовную ответственность за нарушение карантина. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет. Если погибли двое и более человек, срок лишения свободы составит от пяти до семи лет.
- В Красногорске заметили «Жигули», на крыше которых установлен гроб с нанесенной надписью «Оставайся дома»
- Москвичей также освободили от уплаты взносов на капремонт на три месяца.
- Жителей многоквартирных домов Подмосковья освободили от платы за капремонт на период с 1 апреля по 1 июля 2020г. Такое постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.
- Еще 42 человека вылечились от коронавируса в Москве. На сегодняшний день число выздоровевших от пациентов достигло 70.
- Причиной ввода режима самоизоляции в Москве стало невыполнение многими жителями рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, несмотря на просьбы властей оставаться дома, многие горожане продолжали выходить на улицу.
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