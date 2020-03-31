РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Около 50 звонков от жителей Подольска поступило в оперативный штаб волонтерского центра помощи нуждающимся на самоизоляции с начала его работы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
«За пять дней работы волонтерского центра помощи гражданам, находящимся в самоизоляции в связи с COVID-19, в оперативный штаб поступило 48 входящих звонков, состоялось 28 адресных выездов. Для удобства волонтерам выдаются официальные пропуска», - говорится в сообщении.
Оперативный штаб волонтерского центра начал функционировать в Подольске 26 марта на базе структурного подразделения молодежного центра «Максимум». Часы работы: с 10:00 до 18:00.
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31 МАРТА
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