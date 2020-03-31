РИАМО (БАЛАШИХА) – 31 мар. Для ликвидации последствий снегопада в Балашихе используют более 40 единиц спецтехники, также привлекли более 100 человек, все дороги обработаны противогололедной смесью, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Дорожные служба Балашихи оперативно приступили к ликвидации последствий снегопада – уборке снега с улиц и тротуаров города. Противогололедной смесью обработана вся сеть муниципальных дорог», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что всего в уборке снега задействовано около 40 единиц спецтехники и 100 человек.

По прогнозам синоптиков, снегопад во вторник может продлиться до 20:00. Дорожники Балашихи будут непрерывно очищать городские улицы до окончания осадков.