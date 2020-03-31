РИАМО – 31 мар. В России 201 623 человека на сегодняшний день находятся под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирус, сообщает Газета.ru.

«Как отмечается, в стране проведено уже почти 536 669 лабораторных исследований на выявление Covid-19», - говорится в сообщении.

В конце прошлого года в Китае произошла вспышка заболевания коронавирусом. В России зафиксировано 1837 случаев заражения новой инфекцией. В Москве выявили 1226 случаев заражения, вылечено 70 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

31 МАРТА

- Госдума утвердила уголовную ответственность за нарушение карантина. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет. Если погибли двое и более человек, срок лишения свободы составит от пяти до семи лет.



- В Красногорске заметили «Жигули», на крыше которых установлен гроб с нанесенной надписью «Оставайся дома»

Тимур Рубинов

- Москвичей также освободили от уплаты взносов на капремонт на три месяца.

- Жителей многоквартирных домов Подмосковья освободили от платы за капремонт на период с 1 апреля по 1 июля 2020г. Такое постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

- Еще 42 человека вылечились от коронавируса в Москве. На сегодняшний день число выздоровевших от пациентов достигло 70.

- Причиной ввода режима самоизоляции в Москве стало невыполнение многими жителями рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, несмотря на просьбы властей оставаться дома, многие горожане продолжали выходить на улицу.