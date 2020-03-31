РИАМО - 31 мар. На интернет-досках объявлений появились предложения арендовать собаку для прогулок по Москве в период режима самоизоляции, пишет во вторник газета «Известия».

Власти ввели в Москве режим тотальной самоизоляции во время эпидемии коронавирусной инфекции. Согласно нему, жители всех возрастов обязаны сидеть дома, выходить на улицу можно только в крайнем случае, например, в аптеку или продуктовый магазин. К веским причинам покинуть квартиру власти отнесли и выгул собаки, однако ограничили радиус передвижения с питомцем 100 метрами от дома.

«Введенный в Москве режим самоизоляции — не помеха для предприимчивых граждан, которые не прочь заработать даже во время карантина из-за пандемии коронавируса. <…> Стоимость временного пользования (собакой – ред.) обойдется желающим в 800-1000 рублей в час, не считая залога, размер которого может составить от 3 до 5 тысяч рублей», - говорится в статье.

По мнению директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, в действия таких «предпринимателей» нет ничего страшного, кроме нечистоплотности заработка.

В Москве из-за эпидемии коронавирусной инфекции действует режим повышенной готовности. В городе закрыты кафе, непродовольственные магазины, фитнес-клубы и многие другие заведения. Всех жителей обязали соблюдать режим самоизоляции.

В России зафиксировано 1837 случаев заражения новым коронавирусом. В Москве выявили 1226 случаев заражения, вылечено 70 человек.

Текстовая трансляция

31 МАРТА

- Госдума утвердила уголовную ответственность за нарушение карантина. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет. Если погибли двое и более человек, срок лишения свободы составит от пяти до семи лет.



- В Красногорске заметили «Жигули», на крыше которых установлен гроб с нанесенной надписью «Оставайся дома»

Тимур Рубинов

- Москвичей также освободили от уплаты взносов на капремонт на три месяца.

- Жителей многоквартирных домов Подмосковья освободили от платы за капремонт на период с 1 апреля по 1 июля 2020г. Такое постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

- Еще 42 человека вылечились от коронавируса в Москве. На сегодняшний день число выздоровевших от пациентов достигло 70.

- Причиной ввода режима самоизоляции в Москве стало невыполнение многими жителями рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, несмотря на просьбы властей оставаться дома, многие горожане продолжали выходить на улицу.