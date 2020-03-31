РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Из-за распространения коронавируса управление социальной защиты населения Подольска временно не принимает документы, до 14 апреля прекратили выдачу путевок на санитарно-курортное лечение и талонов на бесплатный проезд, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Из-за распространения коронавируса управление социальной защиты населения временно не принимает документы. До 14 апреля прекращается выдача путевок на санитарно-курортное лечение и талонов на бесплатный проезд. На время приостанавливаются прием граждан в стационарные учреждения (за исключением детей в социально опасном положении) и выезд специалистов на дом», - говорится в сообщении.

Для жителей, которые уже получают социальную поддержку, все льготы и компенсации продлят автоматически, никаких документов и справок предоставлять не нужно.