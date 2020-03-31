РИАМО - 31 мар. Пристройки к школам №№17, 9 и 7 введут в эксплуатацию в подмосковном Серпухове в 2020 году, каждая из пристроек рассчитана на 200 детей, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Серпухов Юлия Купецкая.

«В школах №17, №9 и №7 возводят пристройки на 200 мест каждая. Ввод в эксплуатацию – в текущем году», - сказала Купецкая.

Она добавила, что в микрорайоне Ивановские Дворики началось строительство новой школы на 825 мест. Ее откроют в 2021 году.

Кроме того, новый детский сад, рассчитанный на 250 мест, планируется открыть в 2022 году на улице Фрунзе.