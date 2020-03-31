РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Свыше 160 дорожников вышли на уборку муниципальных и региональных дорог в Подольске от выпавшего снега, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На уборку снега и обработку муниципальной и региональной улично-дорожной сети городского округа Подольск во вторник вышли 81 единица техники и 162 человека», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что водителям следует неукоснительно соблюдать ПДД и проявлять максимальную осторожность в сложных погодных условиях.