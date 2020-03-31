РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 31 мар. В связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции Щелковский МФЦ приостановил свою работу по 3 апреля, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Получить услуги можно в электронном виде на Региональном портале государственных и муниципальных услуг и на Федеральном портале госуслуг. С 4 апреля Щелковский МФЦ возобновит работу по предварительной записи», - говорится в сообщении.

В эти дни подать и получить документы можно только по услуге «Государственная регистрация смерти». Единое окно будет работать по адресу: Щелково, улица Свирская, дом №2А, вход со стороны автомобильной стоянки, понедельник - пятница с 09:00 до 18:00.

Записаться на прием в МФЦ и задать вопросы о порядке получения услуг в электронном виде можно по телефону горячей линии: 8(800)550-50-30, добавочный номер 52240 или 52241. Горячая линия по работе МФЦ Московской области не прекратит свою работу. Позвонить можно с 08:00 до 20:00.

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31 МАРТА

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