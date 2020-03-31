РИАМО-31 мар. Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила свыше 60 рейсов из-за введенных ограничений по количеству пассажиров, которые прилетают из-за границы в аэропорт «Шереметьево», сообщает Федеральное агентство новостей.

«30 марта стало известно, что россияне смогут вернуться в Москву только через «Шереметьево» с ограничением не более 500 человек в день. В аэропортах других регионов действует ограничение – не более 200 пассажиров в день», – говорится в сообщении.

С 31 марта по 2 апреля будут выполняться по два-три чартера в день. Вся информация об отмененных рейсах доступна на сайте «Аэрофлота».

Росавиация передает, что данное решение было принято оперштабом российского правительства по предупреждению распространения коронавируса. Ограничительные меры носят временный характер.

Ранее сообщалось, что министерство финансов РФ разрабатывает механизм субсидирования аэропортов, которые терпят большие убытки.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящий момент по всему миру зафиксировано свыше 697 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В России число заболевших достигло 1837 человек.

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31 МАРТА

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