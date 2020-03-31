РИАМО - 31 мар. За прошедшие сутки в Москве выпало порядка 7 миллиметров осадков, во вторник может выпасть еще 3 миллиметра, что суммарно составит около трети от месячной нормы, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«За прошедший день выпало не так много осадков - около 2 миллиметров, основные осадки выпадали ночью - около 5 миллиметров. Сегодня мы ожидаем около 3 миллиметров», - сказала Позднякова.

Она добавила, что март обычно становится одним из самых сухих месяцев в году. Норма осадков в первый месяц весны составляет 34 миллиметра.

«За двое суток получается 10 миллиметров. Это около трети месячной нормы. Всего за месяц выпало 150% от нормы», - заключила Позднякова.

По информации на сайте «Метеоновости», во вторник в Московском регионе будет облачно, местами ожидается метель. Максимальная температура воздуха составит плюс 1 градус. Порывы северного ветра местами достигнут 12-17 метров в секунду.