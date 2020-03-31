РИАМО - 31 мар. Конфликт между знакомыми в Подольске перерос в поножовщину, от полученных ран потерпевший скончался в местной больнице, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

По его словам, 30 марта в 01:00 в городе Подольск от дома по улице Циолковского бригада скорой помощи доставила в местную больницу мужчину 1983 года рождения. У пострадавшего были обнаружены тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативным уполномоченным отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в опорный пункт мужчина 1998 года рождения, зарегистрированный по адресу: город Подольск, улица Циолковского. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

По факту правонарушения возбуждено уголовно дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья». Мужчину задержали.

Во вторник для принятия решения о переквалификации в соответствии со статьей 151 УПК РФ материалы уголовного дела будут направлены в следственный отдел по городу Подольск ГСУ СК России по Московской области.