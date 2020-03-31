РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 мар. Дом культуры «Красная горка» городского округа Мытищи проводит конкурс частушек в онлайн-формате, сообщается в Instagram-аккаунте ДК.

«Дорогие друзья! Студия народного вокала «Душегреи» объявляет конкурс частушек. Присылайте свои самые креативные и веселые частушки в директ-сообщения Instagram-аккаунта ДК или выкладывайте видео в свой профиль Instagram с хештегом #горкачастушки. Жюри конкурса выберет трех лучших исполнителей. Желаем удачи и вдохновения!» - говорится в сообщении.

Победители конкурса будут принимать участие в концертной деятельности ДК «Красная Горка» в качестве солистов. А видео с исполнением будут размещены в Instagram-аккаунте ДК.