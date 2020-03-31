РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мар. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой Люберецкий центр занятости населения ограничивает прием посетителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Начиная с 30 марта прием возможен только по предварительной записи. Записаться на прием можно по телефону горячей линии: 8(495)503-15-63 с 9:00 до 13:00», - говорится в сообщении.

Операторы предложат дату и время возможного посещения центра.

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31 МАРТА

- Госдума утвердила уголовную ответственность за нарушение карантина. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет. Если погибли двое и более человек, срок лишения свободы составит от пяти до семи лет.



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