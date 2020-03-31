РИАМО - 31 мар. Органы ЗАГС в Подмосковье теперь будут регистрировать только рождение и смерть, а в остальных случаях – только по ранее поданным заявлениям, соответствующее постановление губернатора Московской области опубликовано на официальном портале правительства региона.

«В период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Главному управлению записи актов гражданского состояния Московской области осуществлять государственную регистрацию только по ранее поданным заявлениям», — говорится в документе.

Органы ЗАГС будут проводить только регистрацию фактов рождения и смерти, а также в случае возникновения у заявителей ситуаций, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующих неотложного решения.

В Подмосковье предпринимаются все необходимые меры для сдерживания распространения коронавируса. Закрыты развлекательные заведения, магазины (кроме продуктовых, тех, где продают товары первой необходимости, аптек). Для всех жителей ввели режим самоизоляции.

На сегодняшний день в России зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом.

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31 МАРТА

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