РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Пожарные микрорайона Климовск Подольска дважды в день начали информировать горожан о необходимости самоизоляции, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Как и говорили ранее, с пожарной частью №77 Климовска достигнута договоренность дважды в день (утром и вечером) проводить объезд территории микрорайона Климовск для информирования населения о необходимости самоизоляции на период карантина. Во вторник, 31 марта, данная работа началась», - говорится в сообщении.

Жителей просят со всей ответственностью относиться к принимаемым мерам, направленным на недопущение распространения эпидемии коронавируса.

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31 МАРТА

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